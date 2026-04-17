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Santa Caterina Villarmosa, amministrative: il Meet Up Movimento 5 Stelle sosterrà il candidato a Sindaco Pino Ippolito

Redazione 3

Santa Caterina Villarmosa, amministrative: il Meet Up Movimento 5 Stelle sosterrà il candidato a Sindaco Pino Ippolito

Ven, 17/04/2026 - 09:43

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Il Meet Up Movimento 5 Stelle caterinese annuncia ufficialmente il proprio sostegno a Pino Ippolito, attuale primo cittadino, come candidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Santa Caterina Villarmosa, che si terranno a fine maggio 2026. La decisione è frutto di un percorso di confronto e condivisione dei valori, delle idee e delle priorità per il futuro della città. Pino Ippolito rappresenta, per noi, la figura capace di unire competenza, visione e sensibilità verso i bisogni della comunità.“Crediamo che Pino sia la persona giusta per continuare a guidare la nostra comunità caterinese in un percorso di rinnovamento e sviluppo sostenibile. Con lui vogliamo costruire una città più giusta, inclusiva e dinamica. L’unica richiesta avanzata dal gruppo, e accolta positivamente, è stata quella di pretendere assessori competenti in materia”, dichiarano i grillini di S.Caterina V. Nei prossimi giorni il gruppo 5 Stelle parteciperà attivamente alla campagna elettorale, contribuendo con idee, proposte e iniziative aperte ai cittadini, per promuovere una visione condivisa del futuro della città. Ci sarà anche un giovane caterinese, Elia Rizza, a rappresentare il gruppo nella lista degli aspiranti consiglieri comunali con la fiducia di poter avere anche qualche carica istituzionale.

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