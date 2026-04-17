Acquaviva, installazione nuovo arredo e vasi decorativi nel centro abitato

ACQUAVIVA PLATANI – In questi giorni la squadra di manutenzione comunale ha iniziato l’installazione di nuove panchine e vasi decorativi in diverse zone del paese. Si tratta di un intervento concreto per migliorare il decoro urbano, rendere gli spazi più belli, accoglienti e vivibili per tutti. Sollecitando, poi, il rispetto verso questi spazi comuni, “continueremo a lavorare con impegno – scrivono dal Comune – per valorizzare il nostro territorio e restituirgli il decoro che merita”.