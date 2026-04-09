Caltanissetta, disabilità e futuro: il 14 aprile all’I.I.S. “S. Mottura” un convegno per ridisegnare l’inclusione

Scuola, formazione e realtà lavorativa: non più monadi separate tra loro, ma unico ecosistema capace di accompagnare la persona con disabilità dalla scuola al mondo del lavoro. È questo il cuore pulsante del seminario tematico dal titolo “L’approccio al lavoro di Rete alla luce della riforma sulla disabilità: Istruzione, Formazione e Lavoro”, organizzato dall’USR Sicilia, Ufficio V Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, dal Servizio VIII – Centro per l’Impiego di Caltanissetta e dal Servizio X – Centro per l’impiego di Enna e Leonforte in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, che si terrà il prossimo 14 aprile presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta. Il seminario è rivolto a Dirigenti scolastici delle II.SS. della Sicilia, Presidenti dei Consigli di Istituto, Docenti Referenti per l’inclusione e il benessere a scuola, Docenti Referenti per la Formazione Scuola-Lavoro. Una riforma che cambia il paradigma La recente normativa sulla disabilità sta segnando un passaggio epocale dal concetto di “assistenza” a quello di “progetto individuale di vita”. L’evento si propone di analizzare come questa trasformazione stia impattando sui tre pilastri fondamentali della crescita individuale: l’istruzione, la formazione professionale e l’inserimento lavorativo. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e attori del mondo produttivo. Ad aprire i lavori sarà il saluto istituzionale del Direttore Generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra, la cui partecipazione conferma l’attenzione prioritaria della scuola siciliana verso i nuovi modelli di inclusione. Saranno approfonditi i seguenti temi: il nuovo quadro normativo; il ruolo della scuola nel preparare al “dopo” attraverso lo sviluppo dell’autodeterminazione delle studentesse e degli studenti con disabilità, accompagnando anche le famiglie; dalla formazione al lavoro: gli strumenti del collocamento mirato; best practices con esempi di successo di inserimento lavorativo nel territorio. La finalità del seminario tematico è fare chiarezza sugli strumenti normativi, ma soprattutto promuovere una strategia di “lavoro di rete”. L’isolamento delle istituzioni è infatti il primo ostacolo all’inclusione reale; solo attraverso una sinergia concreta tra istituzioni scolastiche, centri di formazione, aziende e terzo settore è possibile abbattere le barriere che ancora limitano l’accesso al lavoro per i cittadini con disabilità, valorizzando percorsi di autodeterminazione.