Caltanissetta, bambini a teatro ultimo appuntamento: sabato 18 aprile, “Favole a rovescio”

Sabato 18 Aprile alle ore 17,30 al TEATRO OASI DELLA CULTURA andrà in scena l’ultimo appuntamento della RASSEGNA di FIABE TEATRALI “BAMBINI A TEATRO” FIABE PER TUTTA LA FAMIGLIA con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Per questo ultimo appuntamento, il Teatro Stabile Nisseno metterà in scena: “Favole a rovescio” spettacolo tributo a Gianni Rodari, capace di raccogliere e rilanciare l’eredità del grande maestro della fantasia.

Si conclude con un sorriso, una risata e una riflessione la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli che, per mesi, ha accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di sogni, musica e immaginazione. Il percorso era iniziato a dicembre con Il canto di Natale e ha attraversato titoli amatissimi come Mary Poppins, Il piccolo principe e il Disney Magic Show, registrando in ogni appuntamento il tutto esaurito. Un calendario ricco e partecipato, pensato per avvicinare i bambini al teatro attraverso linguaggi diversi, ma sempre accessibili e coinvolgenti.

A chiudere questa stagione è uno degli spettacoli più rappresentativi del Teatro Stabile Nisseno. “Favole a rovescio”, debuttato nel 2024, ha già collezionato quasi quaranta repliche in tutta Italia, confermandosi come una proposta fresca, intelligente e profondamente amata dal pubblico.

Ispirato alla celebre Grammatica della fantasia e alle opere più iconiche di Rodari, lo spettacolo gioca con il ribaltamento delle storie: un lupo impaurito che fugge da una terribile Cappuccetto Rosso, una Biancaneve tutt’altro che dolce e una galleria di personaggi che, tra comicità e sorpresa, invitano a guardare il mondo da prospettive nuove. Un meccanismo teatrale semplice e scanzonato, capace però di stimolare pensiero critico e creatività nei più piccoli.

A firmare testo e regia è Francesco Daniele Miceli che ha riversato nello spettacolo la propria esperienza educativa e la profonda conoscenza del mondo dell’infanzia. Ne nasce un lavoro che diverte i bambini, ma che sa parlare anche agli adulti, offrendo spunti di riflessione sull’attualità e sul bisogno, sempre più urgente, di storie autentiche nell’era digitale.

Sul palco un cast affiatato: Giuseppe Speciale, direttore artistico della compagnia, accompagnato dalla voce fuori campo della nipotina Sofia Speciale, registrata quando era ancora piccolissima e poi Ilaria Giammusso, Luca Lombardo e Paola Pecoraro, che firma anche le coreografie. Le musiche sono dirette da Corrado Sillitti, con arrangiamenti a cura di CS Production Studios. Completano lo spettacolo i costumi del laboratorio TSN, trucco e parrucco a cura del CIRS Caltanissetta e il lavoro tecnico di Angelo Rizza e Davide Lavalle per audio e luci.

Uno spettacolo immediato e potente, che ha conquistato platee di ogni età grazie al suo messaggio universale di amicizia, integrazione e libertà espressiva. Con “Favole a rovescio” si chiude così una rassegna di successo, che ha saputo riportare il teatro al centro dell’esperienza educativa e culturale dei più piccoli, rendendo omaggio a un autore che ha segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo delle storie per l’infanzia.