Bimba di tre anni rischia di annegare in piscina a Ragusa, salvata da una istruttrice. La famiglia della piccola presenta esposto

Tragedia sfiorata alla piscina comunale di Ragusa. Una istruttrice, mentre erano stati chiamati i soccorsi e i carabinieri, ha rianimato una bimba di tre anni che ha ripreso con fatica a respirare ed e’ stata affidata al 118 che l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in codice rosso con sindrome da annegamento. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio, poco prima delle 18. I famigliari della piccola, hanno presentato esposto querela alla procura di Ragusa attraverso l’avvocato Seby Piccolo del Foro di Catania e hanno denunciato i fatti anche ai carabinieri. Secondo quanto riportato nell’esposto, la madre dopo avere accompagnato la bimba alla lezione di nuoto, era stata fatta allontanare dal piano vasca dal personale della piscina. La donna, pur non condividendo le disposizioni, per la giovanissima eta’ dei piccoli nuotatori, era andata negli spogliatoi della struttura e dopo qualche minuto era stata richiamata dagli addetti della piscina, perche’ sua figlia si era sentita male e non respirava piu’. Una istruttrice stava rianimando la bimba. La famiglia vuole sapere cosa sia accaduto in quei minuti e chi aveva l’obbligo di cure e vigilanza sulla piccola. Le condizioni della bimba sono in miglioramento; sotto stretta osservazione, e’ stata trasferita al reparto di Pediatria per le cure del caso. Cosa sia accaduto lo stabiliranno le indagini dei carabinieri, sul posto i militari del Norm e di Ragusa principale. (AGI)