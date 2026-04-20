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Atletica. Gli atleti della Marathon Caltanissetta in evidenza al 3^ Trofeo Podistico di Aidone

Redazione 1

Atletica. Gli atleti della Marathon Caltanissetta in evidenza al 3^ Trofeo Podistico di Aidone

Lun, 20/04/2026 - 21:52

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Si è svolto domenica 19 aprile, nel suggestivo scenario di Aidone EN, il 3° Trofeo podistico, evento che ha richiamato oltre 200 atleti da tutta la regione. La manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Bellia con il patrocinio del Comune di Aidone e dell’associazione Don Bosco 2000, è stata valida come prova del Grand Prix regionale di corsa su strada. Tra i vari atleti, presenti 7 della Marathon Cl, tra cui due donne.

La gara, sviluppata su un percorso di 10 chilometri interamente snodato tra le vie del centro storico, ha messo a dura prova i partecipanti. Le caratteristiche basole e le numerose salite con pendenze impegnative hanno reso il tracciato tecnico e selettivo, imponendo agli atleti grande attenzione e capacità di gestione dello sforzo.

Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti della Marathon Caltanissetta, che hanno affrontato con determinazione, impegno e grande spirito sportivo un percorso tutt’altro che semplice. Le prestazioni registrate testimoniano la costanza negli allenamenti e la capacità di affrontare con grinta ogni tipo di tracciato: Francesco Calabrese (48’19”), Massimo Cancemi (50’40”), Angelo Spoto (53’12”), Francesco Lomonaco (57’19”), Giuseppe Vitello (1h00’19”), Graziella Giambra (1h00’37”) e Maria Rita Fichera (1h07’05”).

Da sottolineare, inoltre, l’importante risultato di Maria Rita Fichera, che ha conquistato il terzo posto nella categoria SF55, salendo meritatamente sul podio e ricevendo i complimenti di tutti i compagni di squadra per la determinazione e la tenacia dimostrate.

A conquistare la vittoria assoluta sono stati Virginia Salemi, atleta della Podistica Messina, che ha fermato il cronometro a 39’41”, e Mohamed Aziz Hamed dell’Universitas Palermo, vincitore della prova maschile con il tempo di 34’43”.

Il 3° Trofeo di Aidone si conferma così un appuntamento sportivo di grande valore, capace di coniugare competizione, passione e valorizzazione del territorio, offrendo agli atleti un’esperienza tanto impegnativa quanto affascinante.

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