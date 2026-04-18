Atletica Giovanile. Gran successo allo stadio comunale “Marco Tomaselli” per l’evento “Vivi la Pista”

CALTANISSETTA. Si è svolta venerdì 17 aprile, allo Stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, la seconda prova della manifestazione giovanile di atletica leggera su pista denominata “Vivi la Pista”.

All’evento, organizzato dalla ASD Cosmos Caltanissetta in collaborazione con il Comitato Territoriale UISP, hanno preso parte quasi 100 atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Ragazze, in rappresentanza di nove società sportive.

La manifestazione prevedeva un ampio programma, svolto nel corso dell’intero pomeriggio. Il direttivo della Cosmos, rappresentato dalla presidente Claudia Andolina e dal vicepresidente Francesco Augello, insieme al presidente provinciale UISP Alfonso Tumminelli, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per questo ulteriore tassello nella crescita dell’atletica giovanile su pista nel territorio nisseno.

Presenti all’evento anche l’assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Toti Petrantoni e il delegato provinciale del CONI, prof. Giuseppe Anzaldi, i quali hanno espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dagli organizzatori nel riportare in città manifestazioni ufficiali di atletica leggera su pista.

Oltre agli atleti, numerosi anche i tifosi presenti sugli spalti del Tomaselli, che hanno sostenuto e incoraggiato i giovani partecipanti nel pieno rispetto del fair play.

Oltre alla società organizzatrice, hanno preso parte alla manifestazione anche ASD Corri Serradifalco, ASD Atletica Caltanissetta, ASD Mega Hobby Sport, ASD Atletica Mazzarino, ASD Prosport Castrofilippo, ASD Campobello Corre, ASD Atletica Licata, ASD Pro Sport 85 Valguarnera e ASD Bike & Run Caltavuturo.

Numerose le prestazioni di rilievo fatte registrare nel corso della giornata. Tra tutte meritano una menzione quella di Silvia Cuccia, ASD Bike & Run Caltavuturo, nei 600 metri piani e quella di Marta Accorso, ASD Pro Sport 85 Valguarnera, protagonista nel lancio del vortex e nel salto in lungo, entrambe appartenenti alla categoria Ragazze. Il prossimo appuntamento con “Vivi la Pista” è fissato per venerdì 15 maggio.