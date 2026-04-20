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Atletica. Ad Aidone grandi prestazioni per i giovani della Corri Serradifalco

Redazione 1

Atletica. Ad Aidone grandi prestazioni per i giovani della Corri Serradifalco

Lun, 20/04/2026 - 22:51

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Anche il settore giovanile della Corri Serradifalco è stato presente al 3º Trofeo Città di Aidone, 2ª prova del Grand Prix Interprovinciale di Caltanissetta ed Enna.

Vittorie di categoria per Miriam Avarello, Francesco Guagenti e Aurora Alessi. Secondo gradino del podio per Vittoria Montante, Claudio Genco, Flavia Burcheri e Giorgia Maira. Medaglia di bronzo per Alessio Genco, Natan Giardina, Lara Costantino e Giada Raimondi.

Ha chiuso la splendida giornata agonistica Nicolò Giardina, con un ottimo 6º posto. Dopo le imprese di Siracusa, anche Aidone si è tinta di biancoazzurro.

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