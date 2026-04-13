Amministrative, a Enna il centrodestra e le forze civiche fanno quadrato: Ezio De Rose candidato sindaco

‘Le forze civiche e le forze politiche del centrodestra (MPA, FDI, FI e Noi Moderati) fanno quadrato attorno alla figura di Ezio De Rose, che in questo percorso sarà affiancato da Giovanni Contino e Paolo Gargaglione. L’intesa è stata trovata sulla base di punti programmatici condivisi che saranno presentati durante una conferenza aperta alla stampa e alla cittadinanza questa settimana”. Lo dichiarano i rappresentanti di Mpa, Fratelli D’Italia, Forza Italia e Noi Moderati e delle forze civiche di Enna. (Adnkronos) (Foto Dedalomultimedia)