Al via la XX edizione della Settimana Europea Federiciana: Enna celebra Federico II tra storia, cultura e identità europea

Prenderà ufficialmente il via lunedì 4 maggio 2026, presso il Teatro Comunale F. P. Neglia, la XX edizione della Settimana Europea Federiciana. Un traguardo prestigioso per una manifestazione che, da vent’anni, trasforma Enna nel cuore pulsante della rievocazione storica medievale e del dialogo interculturale. La cerimonia d’apertura, prevista per le ore 19.00, sarà l’occasione per presentare non solo il ricco programma di maggio, ma anche le attese Giornate Federiciane di luglio. La serata inaugurale sarà impreziosita dal concerto “Per l’Europa”, a cura del Liceo Musicale di Enna.Nel corso della presentazione, verranno ripercorsi i momenti salienti della storia della manifestazione attraverso contributi multimediali e testimonianze: la memoria di Erina Cameli, con la consegna di una targa alla famiglia e la presentazione del drappellone del Palio; il racconto della nascita del Palio dei Quartieri nel 2010 e del recupero del dialetto locale legato alla figura del prof. Rocco Lombardo, profondo conoscitore della storia ennese; l’omaggio ai prestigiosi riconoscimenti ricevuti, come l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ottenuto nel 2008.Particolare rilievo sarà dato ai valori di integrazione e pace. “Il 4 maggio – dichiara la Presidente della Casa d’Europa, Cettina Rosso – verranno premiati gli studenti ‘costruttori di pace’, scelti dalle scuole per essersi distinti non solo per il merito scolastico, ma soprattutto per il comportamento, l’impegno sociale e la cultura del dialogo. Nella stessa occasione, assegneremo un Premio Speciale al Liceo Musicale ‘Colajanni-Farinato’ perché, negli anni, ha saputo interpretare l’arte musicale come un’esperienza formativa profonda, capace di promuovere i valori della convivenza e del rispetto reciproco. L’operato del Liceo rispecchia fedelmente il motto della manifestazione, ‘Uniti nella diversità’, che è anche il pilastro della Comunità Europea da cui trae origine la Settimana Europea Federiciana. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione Dipietro per il costante sostegno a questa iniziativa.” Anche quest’anno la direzione artistica è affidata ad Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale. Il recupero delle tradizioni locali e il coinvolgimento dei giovani restano pilastri della festa: ritornano i giochi federiciani, coordinati da Giuseppe Castronovo, mentre il fondamentale lavoro con le scuole è coordinato da Maria Renna, Lucrezia La Paglia e Manuela Acqua.

Lunedì 4 Maggio – Apertura della Settimana Europea FedericianaOre 19.00 – Teatro Comunale F. P. NegliaPresentazione della XX ^ edizione della Settimana Europea Federiciana e delle Giornate federiciane di Luglio. A seguire, concerto “Per l’Europa” a cura del Liceo Musicale di Enna.

Martedì 5 MaggioOre 19.30 – Chiostro dell’Eremo di Montesalvo“Scherza coi fanti ma lascia stare i Santi”, giochi proibiti e leciti nella Sicilia Medievale di e conPatrizia Sardina, docente presso l’Università degli Studi di Palermo – a cura della Società DanteAlighieri, Comitato di Enna. Interverrà la compagnia “I Musigalli”.

Mercoledì 6 MaggioOre 15.00 – Ex Convento dei Cappuccini Urban Center comunaleAntiche arti nel medioevo: falconeria, tiro con l’arco storico e l’arte della carta per bambini e ragazzi (ingresso a contributo e su prenotazione).Ore 19.00 – Chiesa dello Spirito SantoConcerto di arpa celtica con Ginevra Gilli.

Giovedì 7 MaggioOre 10.00 – Villa Zagaria, PergusaAlla riscoperta della biodiversità olivicola nel Campo di germoplasma internazionale di Olivo, con esperti agronomi e studiosi alla riscoperta di saperi e sapori nel Medioevo, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Enna; presso la Casina di Caccia, dimostrazioni sull’arte della falconeria, a cura dei Nocte Tempore di Paterno (CT)Ore 18.00 – Al KenisaEvento organizzato in collaborazione con il Soroptimist su Ildegarda di Bingen

Venerdì 8 MaggioOre 9.30 – Teatro F. P. NegliaCerimonia di premiazione delle scuole partecipanti al Premio Europa “E. Fontanazza” e delPremio “Rocco Lombardo”.Ore 20.30 Galleria dei Cappuccini – Cena medievale (ingresso a contributo e su prenotazione) Ore 20.00 – Sala concertistica Hotel Federico II “2 for Queen”, a cura dell’Associazione Crescere Insieme.

Sabato 9 Maggio – Festa dell’EuropaOre 17.30 – Piazza Umberto I e Teatro F. P. NegliaSpeciale Annullo Filatelico della XX edizione della Settimana Federiciana, in collaborazione conPoste Italiane.

Ore 18.00 – Teatro F. P. NegliaCerimonia di consegna del PREMIO PER L’EUROPA “FEDERICO II” al prof. Sergio FabbriniPresentazione della Comunità Patrimoniale “Settimana Federiciana di Enna”, a cura dell’Ass. Faro Convention e con l’intervento di Rosa Anna Argento. Concerto per l’Europa. Notte Federiciana.

Domenica 10 MaggioOre 10.00 – Torre di FedericoTorneo con l’arco storico, a cura dell’Ass. Arcieri Federico II di Enna L’entusiasmo della Settimana Federiciana si rinnoverà dal 3 al 5 luglio, con il mercato storico, il Palio degli antichi quartieri e il Gran Corteo Storico Federiciano. Il programma promette spettacoli di musica, danza e fuoco, culminando con la consegna delle chiavi della città all’Imperatore Federico II.