Una bimba di appena 4 mesi trasferita d’urgenza da Palermo a Roma con volo salvavita dell’Aeronautica Militare

Una bimba di appena quattro mesi, affetta da una grave patologia, è stata trasferita d’urgenza dall’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il trasporto è stato effettuato con un jet G-650 del 31º Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dalla città siciliana con a bordo la piccola paziente, accompagnata dai genitori e da un’équipe medica che ha monitorato costantemente le sue condizioni durante il volo.

Dopo circa un’ora di navigazione, l’aereo è atterrato all’Aeroporto di Roma Ciampino, dove la bambina è stata immediatamente presa in carico e trasferita in ambulanza verso l’ospedale pediatrico romano per ricevere le cure necessarie.Il volo salvavita è stato autorizzato e coordinato dalla sala operativa dell’Aeronautica Militare, che gestisce la flotta dei velivoli di Stato su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.