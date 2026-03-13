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Una bimba di appena 4 mesi trasferita d’urgenza da Palermo a Roma con volo salvavita dell’Aeronautica Militare

Redazione 1

Una bimba di appena 4 mesi trasferita d’urgenza da Palermo a Roma con volo salvavita dell’Aeronautica Militare

Ven, 13/03/2026 - 23:32

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Una bimba di appena quattro mesi, affetta da una grave patologia, è stata trasferita d’urgenza dall’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il trasporto è stato effettuato con un jet G-650 del 31º Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dalla città siciliana con a bordo la piccola paziente, accompagnata dai genitori e da un’équipe medica che ha monitorato costantemente le sue condizioni durante il volo.

Dopo circa un’ora di navigazione, l’aereo è atterrato all’Aeroporto di Roma Ciampino, dove la bambina è stata immediatamente presa in carico e trasferita in ambulanza verso l’ospedale pediatrico romano per ricevere le cure necessarie.Il volo salvavita è stato autorizzato e coordinato dalla sala operativa dell’Aeronautica Militare, che gestisce la flotta dei velivoli di Stato su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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