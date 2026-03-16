Ucraina, pioggia di dron su Kiev: esplosioni in città. Russia abbatte 38 velivoli diretti a Mosca

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Pioggia di droni russia sull'Ucraina oggi, lunedì 16 marzo. Questa mattina a Kiev sono state udite diverse esplosioni dopo un attacco lanciato dalla Russia contro la capitale durante l’ora di punta. Le sirene antiaeree sono scattate alle 8:26 e, circa venti minuti dopo, i giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto hanno riferito di forti boati e del rumore delle difese aeree in azione. Secondo i canali di monitoraggio su Telegram, fino a 30 droni di tipo Shahed avrebbero preso di mira infrastrutture energetiche. In un secondo momento alcune fonti hanno ipotizzato anche il lancio di missili russi verso Kiev, ma l’informazione non ha trovato conferme ufficiali. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che i detriti di un drone sono caduti nel centro della città, senza provocare incendi né vittime. In un altro messaggio ha invitato la popolazione a restare nei rifugi, spiegando che l’attacco era ancora in corso. Klitschko ha inoltre precisato che frammenti di droni abbattuti sono caduti anche nei quartieri occidentali di Solomianskyi e Svyatoshynskyi. Nel frattempo anche la Russia segnala attacchi con droni sul proprio territorio. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato che la difesa aerea ha abbattuto altri due droni diretti verso la capitale russa. “Altri due droni diretti a Mosca sono stati distrutti. Il personale di emergenza sta lavorando sul luogo in cui sono caduti i detriti”, ha scritto sul servizio di messaggistica nazionale russo Max. Secondo Sobyanin, complessivamente 38 droni diretti a Mosca sono stati distrutti dalla mezzanotte di ieri. A causa degli attacchi sono state introdotte restrizioni temporanee agli arrivi e alle partenze negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo. Intanto, secondo stime dell’agenzia russa TASS basate sui rapporti del Ministero della Difesa della Federazione Russa, quasi 5.000 droni sono stati abbattuti nelle regioni russe e nella zona delle operazioni militari nell’ultima settimana. Tra il 9 e il 15 marzo la difesa aerea russa avrebbe intercettato 1.759 droni ucraini ad ala fissa nei territori russi, mentre altri 3.160 velivoli senza pilota sarebbero stati distrutti nella zona dei combattimenti. Solo nella giornata di ieri sarebbero stati abbattuti 436 droni in diverse regioni della Russia, il numero più alto registrato nell’ultima settimana. Gli attacchi hanno interessato aree del Volga, del Sud, del Caucaso settentrionale, del Nord-ovest e del Centro del Paese. "È importante che l'attenzione sul Medio Oriente non distolga l'attenzione dall'Ucraina, che l'attenzione non si affievolisca lì". Lo afferma l'Alta rappresentante Ue per gli affari esteri Kaja Kallas entrando alla riunione del Consiglio affari esteri. "Vediamo che l'allentamento delle sanzioni petrolifere alla Russia da parte degli Stati Uniti è un precedente pericoloso, perché in questo momento abbiamo bisogno che abbiano meno soldi per condurre la guerra, non di più. E, naturalmente, la chiusura dello Stretto di Hormuz è anche a beneficio della Russia per finanziare questa guerra: quindi su questo dobbiamo fare decisamente di più", aggiunge.

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