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Torna “A Visària”, la sacra rappresentazione della passione di Cristo a San Mauro Castelverde

Redazione 3

Torna “A Visària”, la sacra rappresentazione della passione di Cristo a San Mauro Castelverde

Lun, 23/03/2026 - 11:55

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Ritorna con grande entusiasmo “A Visària”, la sacra rappresentazione della Passione e Morte di Cristo che anima le vie di San Mauro Castelverde. Giunta alla sua X edizione, la manifestazione si svolgerà sabato 4 aprile 2025 a partire dalle ore 9:30, trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto dove fede, storia e tradizione si intrecciano in un cammino di profonda spiritualità.Attraverso figuranti in costume, scenografie accuratamente ricostruite e momenti di intensa interpretazione, le stazioni della Via Crucis prenderanno vita lungo le strade del centro storico, trasformando il percorso in un autentico cammino di fede, riflessione e partecipazione collettiva.Oltre 100 figuranti, per lo più giovani del paese, daranno vita alle scene più significative della Passione, lungo un percorso itinerante che toccherà i luoghi simbolo del borgo: Piano Teatro – Ultima Cena, Via Garibaldi – Orto del Getsemani, Piazza Municipio – Sinedrio e Pretorio romano – Condanna a morte e salita al Golgota; Area ruderi del castello – Crocifissione (scena conclusiva)Soldati romani, il Cristo che porta la croce e le figure evangeliche attraverseranno le vie del paese in una rievocazione che emoziona e coinvolge residenti e visitatori.”A Visària” rappresenta molto più di una semplice rievocazione storica: è un’esperienza che coinvolge tutta la comunità, dove volontari, attori e fedeli si uniscono per rivivere insieme la Passione di Cristo in un momento di grande spiritualità e condivisione. Una tradizione che si rinnova ogni anno, capace di emozionare e di far riscoprire il significato più profondo del sacrificio, della speranza e della fede.La Settimana Santa è da sempre un momento di grande partecipazione per la comunità di San Mauro Castelverde, e il ritorno di “A Visària” conferma la vitalità di un borgo che accoglie i visitatori in un clima di intensa partecipazione emotiva e di rinnovata speranza pasquale.L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo” in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde, la Parrocchia e con il patrocinio del Ministero della Cultura. La manifestazione è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU.Ingresso: LiberoTutti gli aggiornamenti e i dettagli dell’evento sono disponibili sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo”, nonché sui canali social ufficiali del Comune di San Mauro Castelverde.

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