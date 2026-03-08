Terza Categoria. Capolista Delia e vice capolista Caterinese non perdono un colpo; bene Real Suttano e Bompensiere Family

In Terza categoria prosegue lo scontro a distanza tra la capolista Delia e la vice capolista Caterinese. Anche in questa 15^ giornata le due contendenti per la vittoria finale del campionato e la promozione diretta hanno vinto.

Il Delia, capolista, s’è imposto 1-0 nel rinnovato stadio “Carvello” contro il Campofranco. Ai deliani è bastata una rete di Lodato su calcio di rigore per avere ragione della coriacea e combattiva compagine ospite.

La Caterinese invece ha superato 2-0 gli agrigentini del Tre Torri con una doppietta del suo uomo forse più ricco di fantasia: Nahi. L’attaccante caterinese ha dimostrato di possedere la classica marcia in più riuscendo con la sua doppietta ad indirizzare il match verso la direzione voluta. Delia e Caterinese restano separate in classifica da due punti.

Dietro, importante la vittoria del Real Suttano che ha piegato 2-0 il Montedoro con reti di La Placa e Insinna. Solo pari 0-0 nel derby tra Sutera e Acquaviva. Infine, a completare il quadro delle sfide di Terza categoria c’è stata quella tra La Riesina e il Bompensiere Family. I bompensierini di Michelangelo Benvissuto sono imposti 4- con reti di Diliberto, Arnone ì, Anelli e Chiarelli.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 36, Santa Caterina 34, Real Suttano 23, Acquaviva, Bompensiere e Tre Torri 21, Campofranco 18, Sutera 15, Montedoro 12,