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Spiaggia di Mondello, pubblicato dalla Regione l’avviso per l’assegnazione dei 13 lotti della spiaggia

Redazione 1

Spiaggia di Mondello, pubblicato dalla Regione l’avviso per l’assegnazione dei 13 lotti della spiaggia

Lun, 16/03/2026 - 23:15

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Dopo l’individuazione delle 13 aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, a Palermo, è stato pubblicato anche l’avviso pubblico dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente per loro assegnazione. Si tratta di lotti da mille metri quadri ciascuno, che dovranno essere utilizzati per finalità turistiche, ricreative e sportive. Le autorizzazioni saranno di durata breve, per un periodo massimo di 90 giorni tra giugno e ottobre, esclusivamente per la stagione balneare 2026.

Possono partecipare all’avviso pubblico le imprese individuali, le società, le cooperative e i consorzi, oltre ad associazioni sportive ed enti del terzo settore. Le istanze vanno presentate esclusivamente per via telematica attraverso il “Portale demanio marittimo” della Regione Siciliana. I termini scadranno il 30 aprile in caso di richieste per il periodo giugno-agosto e il 31 maggio per l’intervallo compreso tra settembre e novembre. Tra gli obblighi previsti per l’assegnatario rientrano la pulizia, il decoro e la sicurezza dell’area; non utilizzare tornelli o altri dispositivi che limitino l’accesso alla spiaggia; il divieto di installare cabine in serie sulla spiaggia.

All’interno del decreto è stata inserita anche una clausola di salvaguardia con la quale la Regione si riserva il diritto di revocare il bando nel caso in cui il Tribunale amministrativo, al quale si è rivolto la società Italo belga, emetta un provvedimento di sospensione cautelare.

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