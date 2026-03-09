Salute

Sommatino. Amministrazione comunale, Croce Rossa e comprensivo “Nino Di Maria” insieme per raccogliere beni a favore della comunità di Niscemi

Lun, 09/03/2026 - 00:04

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n.18 del 03.03.2026 promuove, insieme alla Croce Rossa Italiana e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, una raccolta solidale di beni di prima necessità destinata alla popolazione di Niscemi, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e far sentire la nostra vicinanza a chi sta vivendo ancora oggi un momento di difficoltà.

L’iniziativa coinvolgerà, oltre l’intera popolazione, i ragazzi dell’Istituto in un gesto di grande valore educativo e umano: insegnare, soprattutto ai più giovani, il significato della solidarietà e della condivisione.

Ognuno di noi può fare la differenza con un piccolo gesto. Sarà possibile donare prodotti per l’igiene personale, giocattoli per bambini, prodotti per la pulizia della casa, alimenti a lunga conservazione, cancelleria e biancheria intima(nuova). Sono cose semplici, ma per molte famiglie rappresentano un aiuto prezioso.

Sommatino è da sempre una comunità generosa e solidale. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio ad unirsi a questa iniziativa, partecipando alla raccolta e contribuendo, ciascuno secondo le proprie possibilità.

Le altre date e gli orari della raccolta verranno comunicati nei prossimi giorni. Per la raccolta all’interno dell’Istituto Scolastico i dettagli verranno concordati con la Dirigente Scolastica e condivisi con le famiglie.

Un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana, alla Dott.ssa Ambrosiano e a tutto il personale scolastico, alle associazioni del territorio e ai cittadini che con generosità e spirito di comunità contribuiranno alla gestione e realizzazione di questa iniziativa. La solidarietà nasce dai piccoli gesti, ma quando si uniscono diventano qualcosa di grande.

