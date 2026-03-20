Sicilia Allevamento. In liquidazione sostegni Psr a oltre 200 aziende grazie a sinergia tra assessorato Agricoltura e Agea

Sono oltre 200 le aziende di allevamento siciliane a cui finalmente potranno essere liquidate le indennità compensative in base alle misure del Psr Sicilia 23/27 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” (SRB01) e “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” (SRB02).
Grazie alla sinergia tra assessorato regionale dell’Agricoltura e Agea, infatti, è stata aggiornata la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze, superando una criticità che ostacolava l’istruttoria delle pratiche.
Il requisito sul mantenimento dei capi allevati, inizialmente richiesto al primo gennaio 2026, è stato adesso allineato alla data di presentazione dell’istanza, consentendo alle imprese di rispettare i tempi tecnici per questo adempimento.