Sessantasettenne baciato dalla fortuna a Siracusa: vinti quasi 20 mila euro giocando appena 1,80 euro

Un sessantasettenne di Siracusa è stato baciato dalla fortuna grazie alla vincita da 19.895 euro su Bingo90.

Come riferisce Agipronews, il protagonista della vicenda ha puntato appena 1,80 euro, acquistando 18 cartelle nel bingo tradizionale. In questo gioco la velocità è tutto: oltre ai classici premi di Cinquina e Doppia Cinquina, il vero traguardo è il Jackpot entro la quarantesima pallina estratta.

La tensione per il giocatore siculo è salita al trentaseiesimo estratto, quando al giocatore siciliano mancavano solo due numeri per completare l’opera. Da lì, una volata perfetta, con la cartella completata dopo altri due numeri, grazie al 52, numero fortunato che ha permesso la grande vincita.

La spesa per i giochi – ovvero gli incassi meno le vincite dei giocatori – è in crescita in Sicilia: secondo i dati elaborati da Agipronews, nell’online sono stati raggiunti 586 milioni di euro, contro i 520 milioni dell’anno precedente, per un incremento del 12,6%. Trend in aumento anche nella provincia di Siracusa: la spesa è passata da 47 a 53 milioni di euro (+12,7%).