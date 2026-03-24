Serie D. Rinviate al Casms le valutazioni per partecipazione o meno della tifoseria della Nissa al derby contro la Sancataldese al “Valentino Mazzola”

Relativamente alla partita di domenica prossima tra Sancataldese e Nissa che si gioca allo stadio Valentino Mazzola, la società Nissa Fc ha inteso informare i tifosi che “la federazione ha notificato alle due società la determinazione dell’osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che ha rinviato al “CASMS” le valutazioni circa l’individuazione di adeguate misure di rigore, pertanto appare altamente probabile che gli Organi competenti dispongano il divieto di partecipazione alla gara Sancataldese–Nissa per i residenti nel Comune di Caltanissetta”.

Nella nota si legge anche che, “In merito alle ipotesi pervenute circa la possibilità di organizzare la visione della partita tramite maxischermo, si precisa che eventuali iniziative di questo tipo, come già avvenuto in passato a San Cataldo, sono da considerarsi esclusivamente di natura privata e non riconducibili alla società. Si comunica inoltre che la gara sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento a cura della Sancataldese. Per la visione collettiva (gruppi di due o più persone) sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla società organizzatrice”.

In ogni caso, la società Nissa ha tenuto a precisare che, “Essendo impegnata a tempo pieno nella preparazione delle prossime sei gare di campionato è’ impossibilitata a prendere parte a iniziative relativamente all’organizzazione di maxischermi o altre forme di visione collettiva dell’incontro”.