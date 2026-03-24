Salute

Serie D. Per il derby Sancataldese – Nissa indetta la Giornata verdeamarato: aperta la prevendita dei biglietti

Redazione 1

Serie D. Per il derby Sancataldese – Nissa indetta la Giornata verdeamarato: aperta la prevendita dei biglietti

Mar, 24/03/2026 - 20:02

Condividi su:

Giornata verdeamaranto domenica prossima per Sancataldese – Nissa. Lo ha annunciato la società della Sancataldese. Per domenica, inutile dirlo, è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Il derby con la Nissa richiama sempre tanta gente per una sfida che è sempre stata caratterizzata da una storica rivalità sportiva. La Sancataldese ha già aperto le prevendite riservate ai tifosi di casa per il derby Sancataldese – Nissa del 29 marzo. Al momento la vendita è aperta per i settori Gradinata e Curva ad esclusione dei residenti nel Comune di Caltanissetta.

Il prezzo è: per la gradinata centrale 18 euro + diritti di prevendita

La gradinata laterale 15 euro + diritti di prevendita

La curva 10 euro +diritti di prevendita

(Gratis sino a 12 anni)

Per la Giornata verdeamaranto non saranno validi nè accrediti, nè abbonamenti.

Questi i punti vendita a San Cataldo:

Tabaccheria Menna, C. Vittorio Emanuele n.98

Tabaccheria Gigante, V. Babbaurra n. 201

Tabaccheria Cammarata, C. Vittorio Emanuele n.13.

Questo il link per l’acquisto online dei tagliandi: https://www.postoriservato.it/…/asd-sancataldese-29…. Il tutto in attesa che il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) si pronunci per il settore Ospiti.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta