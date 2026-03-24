Serie D. Per il derby Sancataldese – Nissa indetta la Giornata verdeamarato: aperta la prevendita dei biglietti

Giornata verdeamaranto domenica prossima per Sancataldese – Nissa. Lo ha annunciato la società della Sancataldese. Per domenica, inutile dirlo, è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Il derby con la Nissa richiama sempre tanta gente per una sfida che è sempre stata caratterizzata da una storica rivalità sportiva. La Sancataldese ha già aperto le prevendite riservate ai tifosi di casa per il derby Sancataldese – Nissa del 29 marzo. Al momento la vendita è aperta per i settori Gradinata e Curva ad esclusione dei residenti nel Comune di Caltanissetta.

Il prezzo è: per la gradinata centrale 18 euro + diritti di prevendita

La gradinata laterale 15 euro + diritti di prevendita

La curva 10 euro +diritti di prevendita

(Gratis sino a 12 anni)

Per la Giornata verdeamaranto non saranno validi nè accrediti, nè abbonamenti.

Questi i punti vendita a San Cataldo:

Tabaccheria Menna, C. Vittorio Emanuele n.98

Tabaccheria Gigante, V. Babbaurra n. 201

Tabaccheria Cammarata, C. Vittorio Emanuele n.13.

Questo il link per l’acquisto online dei tagliandi: https://www.postoriservato.it/…/asd-sancataldese-29…. Il tutto in attesa che il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) si pronunci per il settore Ospiti.