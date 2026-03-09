Sequestrati oltre 2 chili di cocaina a Palermo, un arresto

Sequestro di oltre due chili di cocaina a Palermo da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi e del nucleo cinofili, che hanno arrestato un 34enne di origini catanesi. L’uomo è stato seguito dai militari che hanno notato i continui movimenti sospetti e la circospezione con cui rientrava in casa, nel centro città. Da qui la decisione di bloccarlo e perquisirlo: in una cesta di vimini i carabinieri, grazie anche al fiuto del cane pastore belga Nadia, hanno trovato 16 involucri di cocaina. Il carico più grosso, tuttavia, era nascosto nel vano della cucina a gas: qui i militari hanno trovato due chili di cocaina. Secondo le stime degli investigatori, la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per 300mila euro. La droga sarà sottoposta alle analisi da parte del laboratorio del comando provinciale dei carabinieri, mentre il 34enne si trova rinchiuso nel carcere Pagliarelli. (Dire)