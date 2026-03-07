Seconda Categoria. L’Atletico Nissa sfida la capolista Lagoreal; Terranova Gela vuol frenare la Valguarnerese

Nel campionato di Seconda Categoria, girone F, domenica all’insegna delle grandi sfide per le due Nissene. In particolare l’Atletico Nissa sfida oggi in trasferta la capolista del campionato, il Lagoreal (ore 15), in un match molto atteso. I nisseni, dopo essere stati a lungo secondi dietro la capolista ennese, a seguito di due rocamboleschi pareggi nelle ultime due di campionato, si sono ritrovati in classifica con gli stessi punti della Valguarnerese.

Pertanto diventa importante la gara di domenica sul campo della capolista Lagoreal per mantenersi al secondo posto senza incorrere nel rischio di perdere ulteriori posizioni in classifica. La sfida contro la capolista non sarà delle più semplici. Gli ennesi, dopo la battuta d’arresto (unica in campionato) patita con i nisseni, hanno ripreso a marciare come un treno espresso verso la promozione in Prima Categoria. Dunque, avversario ostico per un Atletico Nissa che è chiamato a difendere e a salvare la seconda piazza in classifica.

Nell’altra sfida il Terranova Gela, che nelle ultime gare ha cominciato a ingranare bene grazie al suo tecnico Paolo Comandatore, affronta pure fuori casa la Valguarnerese. Anche in questo caso, match alquanto impegnativo per i gelesi che dovranno arginare le offensive di una tra le squadre meglio attrezzate in avanti del campionato. Il Terranova Gela, al momento, è penultimo in classifica con 6 punti.