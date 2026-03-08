Salute

Seconda categoria. L’Atletico Nissa prima passa con Princiotta, ma poi ne prende 5 dalla capolista Lagoreal

Dom, 08/03/2026 - 18:15

In Seconda categoria giornata negativa per le due rappresentanti del calcio nisseno presenti nel girone. L’Atletico Nissa ha perso fuori casa 5-1 con la capolista Lagoreal. E dire che i nisseni si erano portati in vantaggio con Princiotta e avevano dato l’impressione di riuscire a fronteggiare le offensive avversarie. E invece il Lagoreal ha dimostrato tutto il suo valore dapprima pareggiando e poi passando in vantaggio. Nella ripresa, poi, l’Atletico è calato e la capolista ha potuto completare la sua impresa di giornata con un 5-1 molto pesante.

La sconfitta contro la capolista è costata carissima alla squadra del presidente Salvatore Messina che è finita al quarto posto dietro non solo alla Valguarnerese (che ha battuto 6-0 il Terranova Gela), ma anche dietro lo Sporting Academy Eubea. Una situazione di classifica davvero complicata per la squadra di Giacomo Serafini (nella foto) che, in vista dei play off, è passata dal secondo al quarto posto nella griglia play off.

Questa è la classifica del girone F del campionato di Seconda Categoria: Lagoreal 50, Valguarnerese 42, Academy Sporting Eubea 40, Atletico Nissa 39, Piazza Armerina 33, PhilBordon 30, Gagliano 28, Scordiense 19, Sanconitana 17, Viola Futsal Cerami 16, Terranova 6, Raddusa 4.

