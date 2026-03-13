Seconda categoria. L’Atletico Nissa a Cerami per rialzare la testa e chiudere in bellezza la stagione regolare

Nel campionato di Seconda Categoria, girone F, quando ormai mancano tre turni alla fine, la 20^ giornata propone sfide interessanti. In particolare l’Atletico Nissa, al momento quarto in classifica, dopo aver perso punti e terreno importanti nella corsa per il secondo posto, prova in extremis a rimettersi in carreggiata affrontando fuori casa il Viola Futsal Cerami in un confronto molto importante in termini di classifica per i nisseni.

La squadra di Giacomo Serafini (nella foto) è chiamata agli straordinari contro gli ennesi nel tentativo di superare almeno lo Sporting Academy Eubea che gioca in casa contro il Piazza Armerina. I nisseni sulla carta partono con i favori del pronostico al cospetto degli ennesi.

Il resto del programma propone per le nissene una sfida molto importante a Gela. Qui, sempre domenica, il Terranova affronta in casa la Sanconitana in un confronto importante in quanto il Raddusa è a quota 4 e un successo sulla Valguarnerese, in teoria, potrebbe riaprire i giochi salvezza, anche se appare difficile che la squadra di Caropepe possa far sfuggire di mano il secondo posto assoluto e la possibilità di disputare i play off sempre in casa.

Ecco la classifica del girone F del campionato di Seconda Categoria: Lagoreal 50, Valguarnerese 42, Academy Sporting Eubea 40, Atletico Nissa 39, Piazza Armerina 33, PhilBordon 30, Gagliano 28, Scordiense 19, Sanconitana 17, Viola Futsal Cerami 16, Terranova Gela 6, Raddusa 4.