Seconda categoria. Atletico Nissa vincente 1-3 nel recupero con la Viola Futsal Cerami

L’Atletico Nissa batte 1-3 la Viola Futsal Cerami nel recupero del match non disputato in precedenza causa maltempo. Lo ha fatto nel corso di un match duro e scorbutico, riuscendo così a risalire la classifica e a portarsi ad una sola lunghezza dallo Sporting Academy Eubea. E domenica prossima la squadra del presidente Salvatore Messina giocherà lo scontro diretto a Licodia Eubea con l’obiettivo di battere la squadra catanese e chiudere la stagione regolare al terzo posto in classifica.

Nisseni in vantaggio con D’Anna, ma sul finire della prima frazione di gioco, la squadra di Giacomo Serafini ha subito la rete del pari da parte dei padroni di casa. Nella ripresa gara dura e scorbutica, ma alla distanza emerge la squadra nissena in grado di segnare due gol con il giovane bomber nisseno Balbo e con lo stesso Mauceri che ha chiuso l’incontro sull’1-3 definitivo.