Santa Caterina. Al cimitero comunale avviate le procedure di subentro in concessioni e in nuove assegnazioni dei lotti

Lun, 09/03/2026 - 22:32

SANTA CATERINA. Sono state avviate le procedure di subentro nelle concessioni e, a seguire, partiranno le nuove assegnazioni dei lotti per la realizzazione delle cappelle funerarie.

In particolare è attiva la procedura per il subentro nelle concessioni cimiteriali. Il regolamento prevede la possibilità di subentrare entro 5 anni dal decesso del titolare da parte di un familiare fino al 6° grado.

È stata inoltre prevista una deroga fino al 31 dicembre 2026 anche nei casi in cui siano già trascorsi i cinque anni. Gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali per avviare la procedura. È stato anche ultimato il rilievo completo del cimitero che ha consentito di censire con precisione tutte le aree disponibili.

A breve si procederà con le assegnazioni per la realizzazione delle cappelle funerarie, dando priorità alle richieste già presenti. Un intervento previsto da tempo che risponde alle tante richieste dei cittadini e darà impulso all’economia locale, coinvolgendo progettisti, imprese e artigiani impegnati nella realizzazione delle cappelle funerarie.

