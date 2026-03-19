San Cataldo. Tanti ospiti e interventi all’Associazione Agricoltori e Zolfatai per il gruppo mensile di lettura

SAN CATALDO. Si è tenuto nei locali dell’Associazione “ Agricoltori e Zolfatai” di San Cataldo il consueto gruppo di lettura mensile dell’Associazione “Incontriamoci in Biblioteca APS”. Ha fatto gli onori di casa il Presidente dell’Associazione Luigi Nocera, il quale ha ringraziato Gianfranco Cammarata, ieri sera assente per motivi privati, per avere scelto per l’incontro mensile la sede dell’Associazione da lui presieduta.

Ha condotto la serata Elio Cirrito, che dopo i ringraziamenti di prammatica, a Luigi Nocera in qualità di ospitante e a tutti gli intervenuti, ha dato l’avvio all’incontro con il duo di flautiste, Gloria Arena e Flavia La Greca, allieve della docente Lucrezia Vitale del Conservatorio Bellini di Caltanissetta.

Il duo si è esibito con cinque pezzi del repertorio classico: tre tratti dal Flauto Magico di Mozart, un’aria di Bach e un pezzo tratto dal Barbiere di Siviglia di Rossini. Le esecuzioni, precedute dalla presentazione dei brani da parte delle due flautiste, sono state apprezzate dal pubblico che ha applaudito in maniera convinta.

L’ospite letterario della serata è stata la poetessa Sonia Conti,la quale ha presentato la propria autobiografia con l’opuscolo ” L’altra faccia della vita “preceduta da una breve registrazione video.

Sono stati discussi i problemi connessi alla sua permanenza, per diciotto anni, in Giordania, dove ha vissuto con l’ex marito,originario di quel Paese. In particolare sono state evidenziate le differenze culturali e sociali tra la società giordana e l’occidente in generale, soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile. Proprio in questo contesto critico è maturata la fuga della scrittrice da quel paese, lasciando il marito e anche la giovane figlia, che non avrebbe potuto lasciare la Giordania senza l’autorizzazione del marito. Un’esperienza umana molto dolorosa. Il maestro Giovanni Gurrieri ha commentare alcuni dipinti della pittrice Simona Impellizzeri, bloccata a Catania dall’uragano.

“Una ragazza nel bel mezzo di un cumulo grigio di macerie, molto probabilmente dovuto a causa di bombardamenti. Reca tra le mani una teca di vetro, contenente un cuore rosso. Unico simbolo cromatico tra un mesto, plumbeo, cromatismo di macerie indistinte…Ebbene, nella storia dell’arte, si avvertono due momenti precisi di riflessione, circa guerre e spargimento di sangue.”

Nel corso della serata, come di consueto, si sono alternati diversi poeti locali, che hanno interpretato versi di loro composizione, in particolare Agata Sciorino, ha declamato una sua poesia dedicata al teatro massimo di Palermo; Anna Licia Naro ha dato voce ad una poesia intitolata “la tela dei sogni”, mentre Salvatore Martorana si è esibito con una delle sue poesie facente parte di una raccolta dello stesso autore, di recente data alle stampe. Infine, Attilio Ferrara ha declamato una sua composizione dal titolo “Da sempre ho fuggito il mio tempo” di recente premiata in un concorso poetico a San Cataldo. Salvina Palermo ha intrattenuto i presenti con una rassegna delle mete più interessanti da lei raggiunti.

Il presidente della Pro Loco di San Cataldo, Salvatore Scarlata, ha presentato e distribuito il depliant di promozione della Settimana Santa sancataldese 2026. Ha chiuso la serata Elio Cirrito, che ha svolto una breve nota critica del film del 1972, “Sussurri e Grida” del regista Ingmar Bergman, una delle opere piu’ significative del maestro svedese.