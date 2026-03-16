San Cataldo. Successo bis per la Compagnia Teatrale “La Società” per la replica della commedia “Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine”

SAN CATALDO. Gran successo bis per la replica della commedia “Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine” presso il Salone Teatro della Società “Cesare Battisti “ di San Cataldo.

Due serate intense, partecipate, vissute insieme. Sala piena, risate sincere, applausi che hanno accompagnato il finale con calore e attenzione. La Compagnia teatrale “La Società” come sempre è stata impeccabile nella sua rappresentazione teatrale della commedia proposta grazie alla regia di Francesco Bellanca.

La Commedia ha divertito il numeroso pubblico presente che ha gremito la sala, con tante risate e applausi per l’ottima esibizione degli attori che si sono esibiti. Questi gli attori che si sono esibiti: Salvatore Lupo (Fofo’), Maria Burcheri (Marianna), Luigi Pignatone (Ascanio), Rosalia Scalzo (Lucia), Carmela Giambra (Sig.ra Scagnamiglio), Nuccia Viviano (Zia Croce), Rosalia Russelli (Margherita Pizzacalla), Rosario Privitera (Toto’ Dorbermann), Rita Riggi (Erminio), Maria Giammusso (Santa Pazienza), Marilena Loritto (Petrekta), Giuseppe Sanfilippo (Pino Sivestre). Regia Francesco Bellanca, Aiuto Regia Nuccia Viviano , Suggeritore Antonio Tomasella.