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San Cataldo. Solidarietà e tradizione con la Tavola di San Giuseppe presso la Società “Cesare Battisti”

Redazione 1

San Cataldo. Solidarietà e tradizione con la Tavola di San Giuseppe presso la Società “Cesare Battisti”

Lun, 23/03/2026 - 15:59

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SAN CATALDO. Solidarietà e tradizione: il binomio perfetto vissuto grazie alla Società di Mutuo Soccorso “Cesare Battisti”. E’ stata un’iniziativa splendida, quella della “Tavola di San Giuseppe” che celebra l’essenza stessa della comunità sancataldese.

L’evento s’è svolto alla presenza del sindaco Gioacchino Comparato che ha inteso porgere il proprio plauso alla Società di Mutuo Soccorso “Cesare Battisti” per l’eccellente iniziativa organizzata.

​Tra solidarietà e riscoperta delle tradizioni, l’evento della società di mutuo soccorso Cesare Battisti ha rappresentato un punto d’incontro per i cittadini ma anche un momento in grado di mantenere viva l’anima più autentica di San Cataldo

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