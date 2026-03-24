San Cataldo. Risiko, al Pifferaio il 25 marzo prende il via il nuovo Torneo

SAN CATALDO. Mercoledì 25 marzo 2026, dopo 2 settimane di pausa dal termine del 7° Torneo interno “Ciak..si gira!”, avrà inizio l’8° Torneo interno di Risiko da Torneo organizzato dal RCU (Risiko Club Ufficiale) “Il Pifferaio” di San Cataldo. “L’ultima sdadata di Primavera”, il titolo del Torneo, che attribuirà il prossimo 13 maggio, nel quale è prevista la Finalissima, una wild card di qualificazione alle finali del campionato individuale Sicilia 2026, che si giocheranno nella città di Siracusa nell’ultima parte di questo anno di gioco.

Il particolare riconoscimento sarà attribuito al giocatore iscritto in esclusiva con il Club che si classificherà alla fine del Torneo nella posizione più elevata tra i giocatori esclusivi del Club che sono attualmente sette giocatori tra i 17 che hanno partecipato all’ultimo Torneo. Questo perché per ogni giocatore che vuole giocare i tornei di Risiko organizzati dai 7 Club Ufficiali attualmente presenti nell’Isola (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e Siracusa) e complessivamente sono 31 i Risiko Club Ufficiale d’Italia, è sempre possibile effettuare un tesseramento anche per Club differenti, ma solo per un Club si può concorrere per l’inserimento nella squadra rappresentativa ai Tornei a squadre, e quindi la possibilità di acquisire la wild card è attribuita solo ai giocatori esclusivi di un Club in tal senso.

Le serate di gioco del nuovo Torneo saranno complessivamente 8, di cui 6 giornate di qualificazione alla seconda fase, quella delle semifinali, alle quali prenderanno parte 4, 8 o 12 giocatori a seconda del numero di partecipanti al Torneo. Contemporaneamente saranno 1 o 2 o 3 i finalisti direttamente qualificati per la vittoria del Torneo sempre in proporzione al numero di partecipanti al Torneo.

Oltre alla wild card in palio, i 4 finalisti saranno premiati con i bellissimi trofei di volta in volta dedicati al singolo Torneo, e si acquisiranno tanti punti per la classifica Ranking interna del Club, che premia ogni fine anno il miglior giocatore della stagione, e tanti punti per la classifica Ranking nazionale, con la possibilità per ogni giocatori di qualificarsi anche attraverso questa speciale classifica alla finale nazionale individuale, che premia ogni anno il miglior giocatore di Risiko d’Italia.

E’ previsto anche che il vincitore o i vincitori della classifica di qualificazione vincano dei buoni consumazione per usufruire del menu’ convenzionato tra la Nuova Locanda di San Cataldo e il Club sancataldese, che fin dall’inizio ha eletto presso il luminoso e accogliente locale la propria sede di gioco.

Le serate di gioco inizieranno infatti già alle 20.30 presso i locali della Nuova Locanda dove ci si ritroverà ad ogni turno di gioco per le iscrizioni e i momenti conviviali attorno ad una buona pizza o ad un buon hamburger. Dalle ore 21.30 inizieranno le partite con la modalità Risiko da Torneo e quindi con un tempo limitato a circa due ore di gioco dal momento dello start.

Per chiunque volesse iscriversi al nuovo Torneo di Risiko che sta per iniziare, e vivere la propria passione per questo splendido gioco di strategia, il più giocato in Italia, è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.