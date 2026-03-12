San Cataldo. Presso la società Agricoltori e zolfatai incontro per imparare a proteggersi dalle truffe informatiche

SAN CATALDO. Riconoscere le minacce per proteggere i propri dati personali e proteggersi dalle truffe informatiche. Questo è stato il tema trattato dall’ing. Fabio Falzone presso la sala della Associazione Agricoltori Zolfatai di San Cataldo.

Il numeroso pubblico, seppur non erudito della materia, è riuscito ad interloquire col relatore che con semplicità di parole, esempi ed immagini ha illustrato i pericoli in cui i cittadini si possono trovare se non fanno uso corretto dei sistemi telematici e se non sanno difendersi dai delinquenti informatici.

Il presidente Luigi Nocera ha mostrato la sua compiacenza per la capacità di sintesi tenuta dal relatore e ha ricordato che da ragazzino era l’ ing. Falzone che ascoltava gli insegnamenti che lo stesso gli impartiva e oggi le cose si sono invertite. Infatti ha tenuto una lezione magistrale e il presidente ha fatto da allievo.