San Cataldo. Lavori in via Garibaldi, interviene il sindaco Comparato: “Doveroso fare chiarezza”

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato è intervenuto sul dibattito sollevato a seguito dei lavori in via Garibaldi. In una nota ha rilevato:

“Negli ultimi giorni sono circolate affermazioni relative ai lavori in corso in via Garibaldi che, per come sono state presentate, risultano parziali o non supportate da elementi verificabili. È doveroso, quindi, ristabilire con chiarezza alcuni punti.

Ringraziamo Caltaqua per il pronto intervento a seguito della rottura di un pozzetto fognario. I lavori attualmente in corso non sono interventi discrezionali, ma operazioni necessarie a seguito di un cedimento stradale già segnalato.

L’intervento di Caltacqua – che ringrazio per la celerità del proprio intervento – concordato con l’ufficio tecnico comunale, è finalizzato a risolvere criticità oggettive che avevano già causato danni ai veicoli e disagi alla circolazione. L’addolcimento della curva in questione, è ahimé una questione risalente nel tempo, che si sta provvedendo finalmente a risolvere.

Comprendiamo pienamente i disagi legati alla chiusura prolungata della strada. Non li sottovalutiamo e non li consideriamo secondari. Proprio per questo, stiamo lavorando su più livelli: avanzamento rapido dei lavori (sistemazione di tutti i marciapiedi interessati dall’intervento), soluzioni temporanee per la viabilità e confronto costante con residenti e attività economiche.

Allo stesso tempo, è necessario mantenere un principio di correttezza nel confronto pubblico. Le segnalazioni sono uno strumento prezioso, ma devono essere basate su dati verificabili, non su inutili allarmismi. Sulla viabilità, alcune soluzioni ipotizzate non sono attuabili per motivi di sicurezza stradale. La sicurezza di cittadini e operatori non è oggetto di mediazione.

Nella giornata di oggi dopo un confronto con i commercianti della zona è stato organizzato un accesso alternativo da via Sicurella, condiviso con le forze dell’ordine.

Desidero essere altrettanto chiaro su un ultimo punto. L’amministrazione opera con trasparenza e nel rispetto delle competenze definite dalla legge. Le accuse generiche o non documentate non contribuiscono a risolvere i problemi e rischiano di alimentare confusione tra i cittadini.

Il confronto è sempre benvenuto, quando è fondato su elementi concreti e su una volontà reale di migliorare le cose. Per questo invitiamo chiunque abbia segnalazioni puntuali a utilizzare i canali ufficiali — sportello, PEC, accesso agli atti — che garantiscono risposte verificabili e tempi certi. Le denunce sui social seppur spettacolari spesso non conducono alla soluzione dei problemi.

Continueremo a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori attraverso l’ufficio tecnico e a intervenire su eventuali criticità. Allo stesso modo, restiamo disponibili al dialogo con i cittadini, in forme costruttive e trasparenti, senza polemiche sterili o allarmismi. Chiediamo collaborazione, senso di responsabilità e fiducia nel lavoro in corso. È così che si tutelano davvero gli interessi della comunità”.