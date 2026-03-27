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San Cataldo. L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha donato al comandante della Capitaneria di Porto di Gela copia del libro “Custodi di Memoria”

Redazione 1

San Cataldo. L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha donato al comandante della Capitaneria di Porto di Gela copia del libro “Custodi di Memoria”

Ven, 27/03/2026 - 00:04

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SAN CATALDO. Nel corso di una visita ufficiale al Gruppo A.N.M.I., Associazione Nazionale Marinai d’Italia di San Cataldo, il dott. Michele Manganaro, membro del direttivo dell’Amico Medico, ha consegnato, al Comandante della Capitaneria di Gela Capitano di Fregata Daniele Curci, copia della pubblicazione “Custodi di Memoria”.

Lo stesso ha poi illustrato all’alto ufficiale l’attività dell’associazione e il suo forte radicamento nel tessuto cittadino con l’impegno che, da quasi cinquant’anni, la vede protagonista nella custodia di alcuni tra gli elementi più identitari e significativi della tradizione culturale e religiosa della città.

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