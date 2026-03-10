San Cataldo. L’11 marzo intitolazione della nuova via Leonardo Sciascia. Modaffari: “dopo 4 anni di solleciti la strada avrà la sua nuova targa”

SAN CATALDO. Dopo 4 anni di solleciti e ben 2 interrogazioni consiliari presentate per imporre l’attuazione di una delibera già approvata, l’Amministrazione Comunale si è finalmente decisa a fare il suo dovere.

Via Leonardo Sciascia (ex strada provinciale n. 6, dalla via Stazione all’ex Ristorante 124) avrà finalmente la sua targa! Un’intitolazione decisa già alla fine del 2018 e che era rimasta lettera morta a causa del cambio di amministrazione.

Per troppo tempo questa strada è rimasta senza identità, nonostante la volontà del Consiglio Comunale fosse chiara. La Cerimonia si terrà l’11 marzo 2026, ore 11:30 (raduno in Largo Santa Fara). “Questo – ha commentato il consigliere comunale Giampiero Modaffari – è ciò che succede quando un gruppo consiliare non molla e continua a battere i pugni in Consiglio per i diritti dei cittadini e per il rispetto delle istituzioni. La pazienza e la tenacia premiano sempre”.