San Cataldo. L’11 aprile si presenta la raccolta d’arte SPES22 – edita SimplyBook

SAN CATALDO. Ci sono molti modi di stare al mondo. Uno è vivere senza rassegnarsi: mettere in discussione le convenzioni, superare i pregiudizi e smontare i luoghi comuni. Se questo è il punto di partenza, allora bisogna prepararsi bene, anche dal punto di vista intellettuale, per affrontare le sfide del presente. Serve anche uno sforzo di prospettiva, non semplice, per riflettere sul nostro tempo e sulle fragilità di noi esseri umani, che viviamo in una realtà sempre più instabile e difficile da prevedere.

Per questo è necessario cambiare passo: smettere di restare intrappolati nell’eterno presente e provare, con convinzione e passione, a trovare un antidoto al clima diffuso di inquietudine, ansia, disincanto e smarrimento, segnato dal crollo di molte certezze.

Viene allora spontaneo chiedersi: come si fa a non cedere alla rassegnazione di fronte a eventi traumatici e distruttivi? La speranza può ancora aiutarci? Può salvarci, oppure ci ha abbandonato? Qualcuno dirà che, in tempi come questi, essere ottimisti e guardare al futuro con fiducia è da ingenui, se non addirittura da folli.

Eppure i nostri padri, con la loro saggezza, ricordavano che la speranza è l’ultima virtù a venir meno. È una forza resistente, capace di spingerci oltre le logiche del nostro tempo e di aprire lo sguardo verso un orizzonte di attesa.

Su tali ragionamenti e sul concetto di Speranza, la casa editrice SimplyBook e Luigi Bontà, curatore del volume – Spes22. La speranza nell’immaginario artistico, letterario, musicale sancataldese – hanno interpellato un drappello di artisti per provare a dare prospettive molteplici al nostro fragile senso di speranza. Poco meno di cinquanta tra pittori, scultori, fotografi, poeti, scrittori e compositori-musicisti – provenienti dalla cittadina di San Cataldo – si sono confrontati con generosità ed entusiasmo intorno all’etimo proposto in rapporto anche alla comunità d’appartenenza. La diversità di linguaggi, di generazioni, di esperienze e di background culturale ha reso il progetto editoriale ricco e variegato d’idee, musiche, parole, immagini, proponendo una serie di sollecitazioni sul tema.

La scelta di campo non è casuale perché “l’arte – come ci ricorda il curatore – in tutte le sue espressioni ci orienta, ci invita a trascendere la realtà e ci coinvolge in qualche modo. Essa è precisamente uno di quei settori in cui il fine, checché se ne dica, non è la tranquillità sociale; è, piuttosto, la conoscenza del mondo di fuori e di dentro”. È l’artista dunque che “trova sempre una quiddità con cui misurarsi e a cui dare forma, rendendo visibile l’invisibile, inoculando irrequietezza, dubbio, sconcerto e stupore”.

Il volume è suddiviso in tre sezioni: la prima, dedicata alle arti visive, accoglie 29 opere; segue quella musicale con 7 contributi, chiude il catalogo la parte letteraria con 11 collaborazioni.

Gli artisti inseriti all’interno della raccolta: Rosario Aiera, Salvatore Alessi, Paolo Amico, Angelo Anzalone, Antonella Ludovica Barba, Calogero Barba, Vincenzo Barba, Giovanni Bartolozzi, Giuseppe Bellomo, Salvatore Bontà, Chiara Cammarata, Valerio Cimino, Santo Eduardo Di Miceli, Giuseppe Atanasio Elia, Alberto Antonio Foresta, Claudio Lipari, Carla Maira, Carmelo Mingoia, Valentina Mistretta, Lino Pantano, Salvatore Pirrera, Giuseppina Riggi, Fausto Rizzo, Francesco Siracusa, Giovanni Tabone, Roberto Tirrito, Ivana Urso, Elisa Maria Cristina Vicari, Marilù Viviano, Miriam Buono, Raimondo Capizzi, Giovanna Caruana, Angelo Pio Leonardi, Salvatore Nocera, Daniele Riggi, Traslator, Giuseppe Vasapolli, Croce Alù, Giuseppe Anzalone, Giuseppe Bellanca, Mariella Buono, Gianfranco Cammarata, Maria Grazia Aida Celeste, Michele Celeste, Enza Corsino, Salvatore Falzone, Angelo La Rosa, Maria Concetta Naro.

Hanno reso possibile il progetto gli sponsor: Banca Toniolo di San Cataldo, Arte Caffè, Panificio Carletta, Mararà Piscine, Nicosia Ferramenta, Sicula Pool, Intergreen, Azienda Agricola La Girgentana, M-EdilGreen, FG Metal, Lumière, Amici del Cavallo, Trattoria Da Angela, Di Mino, Gruppo Diliberto, Consenso, Impresamico, Extra Pizza.

Non è semplice sintetizzare la grande ricchezza di suggestioni, spunti, prospettive offerti dagli artisti: una pluralità di voci che ci invita a ripensare il nostro presente e l’intreccio tra la Spes e il coraggio di andare avanti. Sarà l’arte ad assicurarci la speranza di un mondo migliore?

Se ne discuterà sabato 11 aprile 2026, alle ore 18:00, presso l’auditorium della Banca Toniolo di San Cataldo. All’incontro interverranno la giornalista Chiara Milazzo, gli artisti, il curatore e non mancheranno gli intermezzi musicali del Coro Diapasong diretto dal Maestro Gabriele Ferrara.