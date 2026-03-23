San Cataldo. In tanti davanti alla reliquia di San Carlo Acutis, tra venerazione e preghiera

SAN CATALDO. Sono state e sono veramente tanti i fedeli che nella Chiesa dell’Oratorio hanno vissuto l’emozione di soffermarsi in preghiera davanti alla reliquia di San Carlo Acutis, il primo Santo millennial nella storia della Chiesa.

La reliquia è stata esposta in Chiesa come da programma ed è rimasta anche domenica durante le celebrazioni dell’Eucarestia, per la PGS, e a seguire per la comunità.

Oggi, lunedì è rimasta in chiesa. S’è anche tenuto un momento di preghiera comunitaria con recita del S. Rosario affinchè il giovane santo interceda sui giovani sancataldesi. La reliquia sarà possibile venerarla nella giornata di martedì mattina dalle 9:00 alle 12;30 e pomeriggio 16:00 19;00, dopo di che mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 19. Da San Cataldo sarà poi trasferita a Pietraperzia