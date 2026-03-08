San Cataldo. Il Comune per il mese di marzo partecipa alla 3^ edizione di “Vetrine Consapevoli” per sensibilizzare sulla patologia dell’endometriosi

SAN CATALDO. San Cataldo partecipa alla terza edizione di “Vetrine Consapevoli”, campagna nazionale promossa dall’Associazione Progetto Endometriosi (APE) con l’obiettivo di informare e sensibilizzare su una patologia cronica ancora poco conosciuta che interessa molte donne in età fertile.

L’iniziativa prevede, per l’intero mese di marzo, l’allestimento di vetrine e spazi informativi presso attività commerciali e altri luoghi della città. Il progetto è stato presentato dall’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità, in collaborazione con l’associazione APE.

<<Informazione, prevenzione e formazione rappresentano strumenti fondamentali per affrontare una condizione che spesso rimane poco riconosciuta – dichiara la vice sindaca e assessore alle Pari opportunità, Marianna Guttilla. Siamo orgogliosi che l’iniziativa sia giunta al terzo anno consecutivo e che la partecipazione delle attività commerciali sia cresciuta nel tempo. Quest’anno sono stati distribuiti kit informativi forniti da APE a circa 20 attività del territorio. La disponibilità degli esercenti rappresenta un contributo prezioso perché crea una sinergia tra amministrazione, istituzioni e tessuto economico della città, favorendo una maggiore conoscenza di questa malattia e una partecipazione diffusa della comunità>>

L’avvio della campagna è previsto domani, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, con un momento simbolico presso la Biblioteca Comunale “Bernardino Giuliana”. In quell’occasione sarà esposto il dipinto “Frida Kahlo in chiave siciliana”, realizzato dall’artista sancataldese Pio Ferrara e donato all’Amministrazione.

L’opera raffigura un’icona del movimento femminile arricchita da elementi legati alla tradizione locale, come il mandorlo in fiore, richiamando il rapporto tra espressione artistica, identità territoriale e attenzione ai temi della salute.

Tra le realtà aderenti all’iniziativa figurano numerose attività commerciali tra negozi di abbigliamento, studi fotografici, erboristerie, agenzie di viaggio, bar e ristoranti, che esporranno locandine e materiali divulgativi nelle proprie vetrine per tutto il mese di marzo. Partecipano inoltre la biblioteca comunale con attività informative dedicate alla prevenzione e all’accesso ai percorsi di cura e gli istituti scolastici della città, P. Balsamo e G. Carducci , che allestiranno spazi informativi rivolti agli studenti.

<<L’iniziativa, osserva il sindaco Gioacchino Comparato, nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni, attività economiche e scuole del territorio. Questo lavoro condiviso consente di promuovere informazione e sensibilizzazione su un tema di salute che riguarda l’intera comunità.giallo>>.

I kit informativi comprendono: locandine illustrative, folder con dati sull’endometriosi e informazioni sui percorsi di cura, simboli della campagna (fiocco giallo e logo APE). Tutte le vetrine resteranno allestite per l’intero mese di marzo.