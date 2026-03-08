Salute

San Cataldo. Il Comune per il mese di marzo partecipa alla 3^ edizione di “Vetrine Consapevoli” per sensibilizzare sulla patologia dell’endometriosi

Dom, 08/03/2026 - 23:58

SAN CATALDO. San Cataldo partecipa alla terza edizione di “Vetrine Consapevoli”, campagna nazionale promossa dall’Associazione Progetto Endometriosi (APE) con l’obiettivo di informare e sensibilizzare su una patologia cronica ancora poco conosciuta che interessa molte donne in età fertile.

L’iniziativa prevede, per l’intero mese di marzo, l’allestimento di vetrine e spazi informativi presso attività commerciali e altri luoghi della città. Il progetto è stato presentato dall’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità, in collaborazione con l’associazione APE.

<<Informazione, prevenzione e formazione rappresentano strumenti fondamentali per affrontare una condizione che spesso rimane poco riconosciuta – dichiara la vice sindaca e assessore alle Pari opportunità, Marianna Guttilla. Siamo orgogliosi che l’iniziativa sia giunta al terzo anno consecutivo e che la partecipazione delle attività commerciali sia cresciuta nel tempo. Quest’anno sono stati distribuiti kit informativi forniti da APE a circa 20 attività del territorio. La disponibilità degli esercenti rappresenta un contributo prezioso perché crea una sinergia tra amministrazione, istituzioni e tessuto economico della città, favorendo una maggiore conoscenza di questa malattia e una partecipazione diffusa della comunità>>

L’avvio della campagna è previsto domani, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, con un momento simbolico presso la Biblioteca Comunale “Bernardino Giuliana”. In quell’occasione sarà esposto il dipinto “Frida Kahlo in chiave siciliana”, realizzato dall’artista sancataldese Pio Ferrara e donato all’Amministrazione.

L’opera raffigura un’icona del movimento femminile arricchita da elementi legati alla tradizione locale, come il mandorlo in fiore, richiamando il rapporto tra espressione artistica, identità territoriale e attenzione ai temi della salute.

Tra le realtà aderenti all’iniziativa figurano numerose attività commerciali tra negozi di abbigliamento, studi fotografici, erboristerie, agenzie di viaggio, bar e ristoranti, che esporranno locandine e materiali divulgativi nelle proprie vetrine per tutto il mese di marzo. Partecipano inoltre la biblioteca comunale con attività informative dedicate alla prevenzione e all’accesso ai percorsi di cura e gli istituti scolastici della città, P. Balsamo e G. Carducci , che allestiranno spazi informativi rivolti agli studenti.

<<L’iniziativa, osserva il sindaco Gioacchino Comparato, nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni, attività economiche e scuole del territorio. Questo lavoro condiviso consente di promuovere informazione e sensibilizzazione su un tema di salute che riguarda l’intera comunità.giallo>>.

I kit informativi comprendono: locandine illustrative, folder con dati sull’endometriosi e informazioni sui percorsi di cura, simboli della campagna (fiocco giallo e logo APE).  Tutte le vetrine resteranno allestite per l’intero mese di marzo.

banner italpress istituzionale banner italpress tv

