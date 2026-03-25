San Cataldo. Il 28 marzo al Teatro d’essai La Condotta proiezione del cortometraggio “Raimondo Ruggieri – Una storia Vera”

SAN CATALDO. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 18.30 nel Teatro d’essai La Condotta in Corso Vittorio Emanuele 10 a San Cataldo sarà proiettato Raimondo Ruggieri – Una storia Vera, cortometraggio scritto e diretto da Maria Francesca Tona.

Prodotto da Effetto Cinema e da Cinnamon è un omaggio all’artista sancataldese Raimondo Ruggieri prematuramente scomparso nel maggio del 2014. L’ingresso, fino ad esaurimento dei posti, è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite WhattsApp al numero di cellulare 338 1121631. La serata sarà condotta da Maurizio Diliberto. Protagonisti del cortometraggio il maestro Lollo Franco e l’attrice Rossella Leone, moglie di Salvo Ficarra e volto noto della cinema. Nel cast figurano l’attore nisseno Giorgio Villa, nel ruolo del nonno, Nicola Franco, Orazio Bottiglieri, Marialisa Pagano e i piccoli Mario Bavastrelli, Simona Michelino, Noemi Lo Curcio e Pietro Graglia con la partecipazione straordinaria dell’attore cinematografico Ivo Romagnoli e della giornalista Gabriella Di Carlo, che per l’occasione si è prestata nel ruolo di attrice.

Vincenzo Ferrara è la controfigura di Raimondo Ruggieri. Le musiche sono state composte da Aldo Giordano. Maria Francesca Tona, autrice del cortometraggio e nipote di Raimondo Ruggieri, è una direttrice di produzione con all’attivo numerosi film di caratura nazionale, ultimi solo in ordine di tempo L’amore che ho- la storia di Rosa Balistreri diretto da Paolo Licata, e Jastimari – Il rifugio, film del 2026 di Riccardo Cannella, che è già oggetto di attenzioni e apprezzamenti da parte della critica.

“Quando ho scritto la sceneggiatura di Raimondo Ruggieri una storia vera- afferma Maria Francesca Tona- mi sono ispirata ad un fatto realmente accaduto: il regista Vittorio De Seta, in un documentario sulle tradizioni pasquali siciliane aveva parlato della mia città, San Cataldo. Allora ho immaginato che se quel documentario fosse stato realizzato in anni più recenti, sicuramente qualcuno gli avrebbe parlato di Raimondo Ruggieri, che di quelle tradizioni è stato uno dei protagonisti. Il corto è dunque un omaggio, un gesto d’amore, il racconto di un legame che il tempo, la distanza la morte non hanno spezzato.”

Raimondo Ruggieri fin da ragazzo è stato uno dei fautori delle manifestazioni della Settimana Santa sancataldese, costumista specializzato nella realizzazione delle corazze dei legionari. Alla serata di sabato prossimo nel Teatro d’essai La Condotta saranno presenti Lollo Franco, volto noto della cinematografia apparso in numerose produzioni cinematografiche e televisive tra cui Baaria, Il delitto Mattarella, Maltese, Andiamo a quel paese, La squadra 8, Squadra antimafia 5, Makari. Il produttore cinematografico e regista Riccardo Cannella, volto giovane della cinematografia italiana, che di recente ha portato sul grande schermo il film horror Jastimare, recitato in italiano e in arbreshe: l’antica lingua parlata in alcuni comuni siciliani di origine albanese. La proiezione rientra nelle manifestazioni organizzate in occasione dei dieci anni di attività del Teatro d’essai La Condotta diretto da Michele Celeste.