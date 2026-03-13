San Cataldo. Il 14 marzo, per il 120° anniversario di fondazione della Chiesa di Sant’Antonio, esibizione per il Diapasong Vocal Group

SAN CATALDO. Proseguono a San Cataldo le iniziative promosse in occasione del 120° anniversario della fondazione della Chiesa di Sant’Antonio Abate al Carmelo, nel centro storico sancataldese, ricorrenza che sta scandendo l’intero anno pastorale della comunità. I festeggiamenti, inaugurati nel mese di gennaio, accompagneranno i fedeli fino al prossimo luglio attraverso diversi appuntamenti religiosi, culturali e musicali.

Tra gli eventi inseriti nel programma celebrativo si colloca il momento musicale dal titolo “Una fiamma accesa da 120 anni”, in programma sabato 14 marzo alle ore 17.30 proprio nella Rettoria di Sant’Antonio Abate al Carmelo.

La serata vedrà la partecipazione del gruppo Diapasong Vocal Group, ensemble vocale diretto dal Maestro Gabriele Ferrara, che offrirà un momento canoro pensato per sottolineare, attraverso la musica, il significato di questo anniversario. Il titolo scelto per l’iniziativa richiama simbolicamente la storia della piccola chiesa, molto cara al popolo sancataldese, fondata nel 1906, e la continuità della fede che da oltre un secolo anima la comunità raccolta attorno a questo luogo di culto mariano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di celebrazioni voluto per ricordare non soltanto la nascita dell’edificio sacro, ma soprattutto il cammino spirituale e comunitario che in questi 120 anni ha coinvolto generazioni di fedeli sancataldesi.

A promuovere l’appuntamento è il Rettore della Chiesa di Sant’Antonio, don Alessandro Giambra, che ha invitato la comunità a partecipare a questo momento di incontro tra arte e spiritualità, inserito nel più ampio calendario di eventi che condurrà alle celebrazioni conclusive previste nel mese di luglio.

Il concerto rappresenterà dunque una delle tappe di questo anno commemorativo, occasione per fare memoria del passato e, allo stesso tempo, per guardare con fiducia al futuro della comunità che da centoventi anni trova nella Chiesa di Sant’Antonio Abate al Carmelo un punto di riferimento spirituale e sociale.