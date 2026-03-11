San Cataldo. Il 12 marzo c’è il Consiglio comunale: Piano triennale delle Opere Pubbliche e Bilancio di Previsione 2026-2028 all’ordine del giorno

SAN CATALDO. Il Consiglio comunale si riunirà giovedì 12 marzo, alle ore 18:00, per discutere e votare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, due documenti strategici per il futuro della città: il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 e il Bilancio di Previsione 2026 – 2028. I consiglieri esamineranno un piano che prevede interventi per migliorare infrastrutture, sicurezza e qualità della vita dei cittadini, nonché le risorse finanziarie che ne consentiranno la realizzazione.

Non si tratta di un semplice elenco di opere, ma di una programmazione coerente con le risorse disponibili e con le priorità stabilite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Bilancio comunale.

<<Questo Piano riflette le esigenze reali del territorio – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato. Ogni intervento è stato selezionato in base a criteri di necessità, sostenibilità economica e impatto sociale. Ora tocca al Consiglio comunale valutare e approvare una strategia che guiderà gli investimenti per i prossimi anni>>.

Tra le opere più rilevanti figura la rigenerazione urbana con il recupero dell’ex scuola “De Amicis” e relativi lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione. La mobilità sostenibile prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale e interventi sulla viabilità per favorire spostamenti sicuri e ridurre il traffico privato. E poi le manutenzioni straordinarie: lavori su strade e marciapiedi nel centro storico, finanziati tramite mutuo per garantire sicurezza e decoro urbano. La sicurezza scolastica con interventi di miglioramento sismico e adeguamento strutturale sugli edifici comunali destinati alle scuole. Il Piano copre anche altri ambiti fondamentali come l’efficientamento energetico, la protezione civile e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Contemporaneamente al Piano triennale, il Consiglio comunale esaminerà anche il Bilancio di Previsione, lo strumento che definisce entrate e uscite dell’Amministrazione per i prossimi anni. Questo documento è fondamentale perché garantisce la copertura finanziaria degli interventi programmati nel Piano delle Opere Pubbliche.

<<Questo Piano rappresenta un impegno concreto verso la città – ha sottolineato il sindaco. – Non è solo una lista di opere, ma un piano strategico costruito sulle reali esigenze del territorio. Ogni intervento è stato selezionato con criteri rigorosi di necessità, sostenibilità economica e impatto sociale, perché vogliamo investimenti che lascino un valore duraturo per i cittadini. Ora il Consiglio comunale avrà il compito fondamentale di condividere e dare forza giuridica a questa visione, affinché possiamo finalmente passare dalla programmazione all’azione. È un passo decisivo per costruire insieme una città più sicura, moderna ed equa>>.