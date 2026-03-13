San Cataldo. Collocate targhe toponomastiche dedicate a Leonardo Sciascia. Il sindaco Comparato: “Atto doveroso per un figlio illustre della Sicilia”

SAN CATALDO. È stata celebrata la cerimonia di collocazione delle targhe toponomastiche dedicate allo scrittore siciliano Leonardo Sciascia. L’evento si è tenuto all’inizio e alla fine della strada che precedentemente era nota come “via comunale SP n. 6”, che dall’abitato cittadino procede in direzione dello scalo ferroviario di San Cataldo sino al confine comunale.

<È giusto ricordare – ha sottolineato il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato – che fu l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Giampiero Modaffari a proporre e portare avanti nel 2018 la proposta di intitolazione della via allo scrittore siciliano. Oggi, con orgoglio, questa amministrazione, rende visibile questo ricordo ai cittadini>>.

Alla cerimonia, erano presenti: Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, il presidente del Consiglio Comunale, Romeo Bonsignore, Il presidente del Comitato del Quartiere Bigini, Adriano Nicosia, gli Assessori comunali Marianna Guttilla, Michele Giarratana e i consiglieri Marco Imera, Chiara Fulco, Adriano Bella, Massimo Emma. Il comandante della Polizia municipale, Umberto Ilardo. Hanno partecipato anche i componenti della Commissione di toponomastica, Valerio Cimino, Massimo Emma, Giuseppe Carrubba e Romeo Bonsignore (attuale presidente del consiglio comunale.

A margine della cerimonia, il sindaco Gioacchino Comparato ha sottolineato come <<questo momento rappresenti una tappa significativa per la nostra comunità. Intitolare questa strada a Leonardo Sciascia non è soltanto un atto formale, ma un doveroso riconoscimento nei confronti di uno dei figli più illustri della Sicilia>>.

<<L’intitolazione della strada, e ora la collocazione delle relative targhe, identifica un collegamento viario fondamentale per la città, ha detto il presidente del Comitato di quartiere Adriano Nicosia, in particolare con la zona della stazione e dell’area industriale. In passato la via – ha aggiunto – veniva indicata solo come “strada della stazione”, mentre ora ha finalmente una continuità territoriale e una segnalazione chiara>>. <<L’atto, ha precisato infine il sindaco Comparato, non costituisce un’inaugurazione formale della via (che esisteva già come asse viario), bensì la celebrazione ufficiale della nuova identità toponomastica assegnata alla strada. La nuova denominazione “Via Leonardo Sciascia”.

La richiesta di intitolare una via cittadina allo scrittore nacque con l’obiettivo di onorare la memoria di Leonardo Sciascia (nato a Racalmuto l’8 gennaio 1921 e deceduto a Palermo il 20 novembre 1989), dopo che la Commissione Comunale di Toponomastica aveva espresso parere favorevole. Il provvedimento è stato successivamente approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 233 del 5 ottobre 2018 e autorizzato dal Prefetto della Provincia di Caltanissetta l’8 gennaio 2019.