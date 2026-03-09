Salute

San Cataldo. Celebrato il 1341° dies natalis del Patrono della Città: benedetto quadro con immagine che sarà collocato in contrada Stretto

Lun, 09/03/2026 - 06:35

SAN CATALDO. Ieri sera in Chiesa Madre si è ricordato il “dies natalis” del Patrono della nostra Città, San Cataldo (1341° anniversario della sua nascita al cielo).

Alle ore 18:00 è stata celebrata la Santa Messa, con la partecipazione della Confraternita di San Cataldo, che continua a custodire e testimoniare l’amore del popolo sancataldese verso il suo Patrono.

Al termine della celebrazione è stato benedetto un quadro con l’immagine del Patrono, che sarà collocato in una edicola votiva in “Contrada Stretto” nel territorio sancataldese. Il dies natalis, nella tradizione cristiana, è il giorno in cui il santo nasce alla vita eterna: memoria che invita tutti a guardare alla santità come meta della nostra vita.



