San Cataldo. Celebrata messa nel Presidio ospedaliero “Raimondi” dal vescovo mons. Mario Russotto e da padre Alessandro Giambra

SAN CATALDO. S. E. Mons. Russotto ha celebrato la SS. Messa nel presidio ospedaliero Maddalena Raimondi. Un momento emozionante e toccante nel corso del quale la presenza del Vescovo è stata sempre accanto a chi soffre e anche a chi si adopera ogni giorno per sostenere chi ha bisogno.

Nell’occasione era presente anche l’arciprete padre Alessandro Giambra che, come lo ha definito lo stesso direttore di presidio Dott. Ssa Grimaldi, è sempre stata presenza attiva e fattiva.

Nell’occasione, l’associazione Donatori AbZero, che opera nel campo della donazione del sangue, ha inteso ringraziare non solo il vescovo, ma anche lo stesso padre Alessandro Giambra per l’attenzione e il sostegno che dedica sempre ai donatori e dell’associazione ABzero .