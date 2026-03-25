San Cataldo. Ancora docenti e alunni di una scuola superiore del Palermitano in visita al Parco geominerario di Gabara

SAN CATALDO. Altre due quinte del liceo scientifico G. D’Alessandro di Bagheria sono venute in visita a San Cataldo presso il Parco Geominerario di contrada Gabara, sotto la guida competente del geologo Angelo La Rosa.

Si è trattato delle classi 5ALS e 5E, accompagnate dai docenti Schimmenti Emanuele, Campo Angela e Di Salvo Daniele. Lasciato il pullman granturismo davanti lo slargo dell’ex fornace Imera, studenti e docenti hanno raggiunto a piedi l’area d’accoglienza del parco minerario.

Prima di immergersi nei percorsi tematici che segnano il camminamento verso le discenderie, una breve sosta per una foto sulla big bench 399, davanti ad un panorama mozzafiato.

Il prossimo incontro prevede la visita di un gruppo di studenti e docenti di scuola superiore di Lentini e poi ancora con due corsi di studenti della facoltà di geologia dell’UNICT e con i partecipanti al corso di formazione della Scuola Superiore della Magistratura.