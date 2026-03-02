San Cataldo. Alla “Cesare Battisti” applausi per la commedia “Prima o poi…. tutti i nodi vengono al pettine” de “La Società”

SAN CATALDO. La Compagnia teatrale “La Società” ha inaugurato la stagione teatrale alla Società Cesare Battisti di San Cataldo con la commedia brillante in due atti “Prima o poi…. tutti i nodi vengono al pettine” per la regia di Francesco Bellanca.

La Commedia ha divertito il numeroso pubblico presente che ha gremito la sala, con tante risate e applausi per l’ottima esibizione degli attori che si sono esibiti. Considerato le numerose richieste avute che non hanno consentito a molti di assistere alla Commedia, perché i posti erano esauriti, la Compagnia teatrale replicherà domenica 15 Marzo con inizio alle 19,00.

Questi gli attori che si sono esibiti: Salvatore Lupo (Fofo’), Maria Burcheri (Marianna), Luigi Pignatone (Ascanio), Rosalia Scalzo (Lucia), Carmela Giambra (Sig.ra Scagnamiglio), Nuccia Vassallo (Zia Croce), Rosalia Russelli (Margherita Pizzacalla), Rosario Privitera (Toto’ Dobermann), Rita Riggi (Erminio), Maria Giammusso (Santa Pazienza), Marilena Loritto (Petrekta), Giuseppe Sanfilippo (Pino Silvestre). Regia Francesco Bellanca, Aiuto Regia Nuccia Vassallo, Suggeritore Antonio Tomasella.