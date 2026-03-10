San Cataldo. Al presidente della Banca di Credito Cooperativo Toniolo – San Michele Salvatore Saporito il “Premio Stella di Palermo 2026”

SAN CATALDO. Nella splendida cornice di Villa Igiea Rocco Forte Hotels a Palermo, si è svolta la cerimonia di premiazione del “Premio Stella di Palermo 2026”, un riconoscimento che celebra le eccellenze del capoluogo siciliano per impegno, talento e dedizione.

Tra i premiati di questa edizione, c’è stato anche Salvatore Saporito, presidente della Banca di Credito Cooperativo Toniolo e San Michele di San Cataldo, con la seguente motivazione:

«Per la forte presenza locale, per il forte radicamento nelle comunità locali e in particolar modo a Palermo, per il sostegno all’inclusione, per la storia dei suoi 130 anni».

Il premio è stato consegnato dall’Assessore Regionale al Bilancio Alessandro Dagnino, a testimonianza dell’alto riconoscimento istituzionale attribuito all’istituto e al suo presidente. La BCC Toniolo è da sempre al fianco di famiglie, imprese e comunità locali — oggi presente anche a Palermo, portando con sé i valori del credito cooperativo: prossimità, solidarietà e sviluppo condiviso.