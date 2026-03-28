Risiko Club Ufficiale “Eclettica” Caltanissetta. XXIII° torneo: secondo turno, ecco i vincitori ai tavoli

CALTANISSETTA. Nei locali di Eclettica Street Factory giovedì si è giocato il secondo turno. Ventidue gli iscritti venti giocatori presenti divisi in cinque tavoli da quattro giocatori.

Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Gabriele Taschetti, Gioele Gulizia, Giulia Gulino e Mariella Brucculeri; tavolo 2: Luigi Tricoli, Giovanna Sollima, Calogero Maira e Simone Pecoraro; tavolo 3: Martino Brucato, Fabrizio Butera, Vincenzo Falzone e Assunta Giordano; tavolo 4: Michele Cammarata, Giancarlo Ciulla, Andrea Kiswarday e Claudio Lombardo; tavolo 5: Michele Pecoraro, Maria Pia Matraxia, Maurizio Giunta e Simone Nigrelli.

Dopo circa due ore di dadi che rotolavano e carri armati (obbligatoriamente di plastica) colorati di rosso, nero, bianco, giallo, verde, viola, blu, che si spostavano sulla plancia di gioco e dopo la classica sdadata finale hanno vinto i loro tavoli: Mariella Brucculeri, Luigi Tricoli (seconda vittoria di seguito), Fabrizio Butera, Maria Pia Matraxia e Andrea Kiswarday che fa pure Risiko! (raggiunge il suo obiettivo prima della fine della partita), in virtù del quale primeggia la classifica provvisoria con soli sette punti di vantaggio su Luigi Tricoli.

“Anche in questo torneo, come il precedente, sembra che regni il massimo equilibrio – dichiarano dal direttivo – e ciò crea maggiore interesse per conquistare un buon piazzamento in classifica per accedere alla finale diretta o alla semifinale. In questo torneo, grazie alle proposte dei soci nell’ultima assemblea, abbiamo modificato il regolamento nella parte che norma le qualificazioni alle semifinali e finali. Pertanto sino a 20 partecipanti al torneo: 2 giocatori direttamente in finale (primo e secondo in classifica alla fine dei sei turni di gioco e dopo avere effettuato uno scarto o peggior risultato o assenza); da 21 a 26 partecipanti: 1 giocatore in finale direttamente (il primo della classifica dopo avere effettuato lo scarto) e 12 giocatori dal secondo al tredicesimo in semifinale (i vincitori dei tre tavoli raggiungeranno il finalista diretto per il tavolo della finale); da 27 giocatori in poi: i primi 15 giocatori della classifica effettuato lo scarto più 1 giocatore ripescato tra i non qualificati che avrà realizzato il miglior punteggio in una singola partita. Viene considerato giocatore partecipante chi avrà disputato almeno il 50% delle partite (in questo caso tre)”.

A conclusione della serata tutti i presenti hanno festeggiato il compleanno di Gabriele Taschetti, giocatore e socio del Club che sta curando la parte relativa al Fantarisiko, con una buonissima torta al cioccolato realizzata in casa.

Il torneo in corso osserverà un turno di riposo il prossimo giovedì in occasione delle feste di Pasqua. Si riprenderà a giocare giovedì 9 aprile alle ore 20,30 sempre da Eclettica Street Factory sede storica del Club nisseno.