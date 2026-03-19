Ricerca e innovazione. Accordo tra assessorato Attività produttive e Istituto Zootecnico per completare il progetto Ispemi

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra il dipartimento regionale delle Attività Produttive e l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per il completamento del progetto Ispemi (Istituto di sperimentazione preclinica e molecular imaging), con particolare riferimento alla riqualificazione degli spazi esterni del complesso situato proprio presso l’Istituto Zootecnico di Palermo.

«Con questo accordo – dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive Edmondo Tamajo – la Regione Siciliana compie un passo concreto per rafforzare un’infrastruttura scientifica di grande valore strategico per il nostro territorio. Ispemi rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche, centri di ricerca e realtà scientifiche di livello internazionale».

L’intesa rientra nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione e prevede lo stanziamento di un milione di euro, destinato agli interventi di riqualificazione e organizzazione delle aree esterne che circondano il centro di ricerca, razionalizzando i flussi veicolari e pedonali e creando spazi funzionali alle attività che si svolgono all’interno della struttura.

«Il nostro obiettivo – prosegue Tamajo – è continuare a sostenere progetti che mettano al centro innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Investire in strutture come questa significa creare le condizioni per attrarre competenze, sviluppare nuove tecnologie e generare opportunità di crescita per il tessuto produttivo e scientifico della Sicilia.

La Regione intende accompagnare con decisione percorsi di sviluppo che rendano la Sicilia sempre più competitiva nei settori ad alto contenuto tecnologico, valorizzando il capitale umano e le eccellenze presenti sul territorio».

Il progetto Ispemi rappresenta una delle principali infrastrutture scientifiche presenti in Sicilia nel campo della ricerca biomedica e della sperimentazione preclinica. La struttura nasce grazie alla collaborazione tra l’Istituto sperimentale Zootecnico per la Sicilia e il cluster composto da Ismett, Fondazione Ri.MED e UPMC Italy, con l’obiettivo di sviluppare tecniche innovative diagnostiche e terapeutiche e favorire il trasferimento delle conoscenze scientifiche alla pratica clinica.

