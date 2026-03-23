Referendum. Il commento del segretario provinciale Renzo Bufalino (PD): “Dalle urne segnale chiaro e una scelta politica”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario provinciale del Pd Renzo Bufalino in merito al voto espresso in provincia di Caltanissetta a proposito del Referendum sulla Giustizia.

“Il risultato uscito dalle urne è inequivocabile: il NO vince con il 53,74% a livello nazionale, con una partecipazione che sfiora il 60%. Un dato netto, che in Sicilia si rafforza ulteriormente, raggiungendo il 60,98%, e che nella provincia di Caltanissetta si attesta al 56,00%.

Un segnale politico chiaro, rafforzato dai picchi registrati nei nostri territori: a Delia il NO raggiunge il 70%, a Montedoro il 66%. Comunità che hanno scelto con decisione di difendere l’equilibrio costituzionale e respingere una riforma ritenuta sbagliata.

Non si è trattato di un voto tecnico né di un passaggio neutro, ma di una scelta profondamente politica, interpretata come tale da milioni di cittadini.

La riforma proposta dal Governo Meloni interveniva in modo incisivo sull’assetto della giustizia: un impianto che, nel suo complesso, metteva in discussione principi fondamentali della Costituzione: l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e il sistema delle garanzie democratiche.

Per questo il NO assume anche un significato politico più ampio: un segnale di dissenso nei confronti del Governo Meloni e della sua impostazione delle riforme istituzionali, percepita come orientata a concentrare il potere e a indebolire i necessari contrappesi democratici.

Il voto consegna un messaggio chiaro: la Costituzione non può essere oggetto di interventi divisivi, ma richiede percorsi condivisi, fondati sul confronto e sulla partecipazione.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione dei giovani. Tante ragazze e tanti ragazzi hanno scelto di votare e di contribuire attivamente alla difesa dei principi costituzionali. Un segnale importante, che indica una rinnovata domanda di impegno e di protagonismo democratico.

Il Partito Democratico della provincia di Caltanissetta continuerà a lavorare in questa direzione: difendere la Costituzione, rafforzare la democrazia e costruire un’alternativa credibile, radicata nei territori e capace di rappresentare le istanze emerse da questo voto.

Un ringraziamento va a tutte le cittadine e i cittadini, ai militanti, agli amministratori e ai volontari che hanno reso possibile questo importante momento di partecipazione democratica.