Salute

Prosegue l’attività di prevenzione, controllo e soccorso della Polizia di Stato sulle piste del versante Etna Nord

Redazione 1

Prosegue l’attività di prevenzione, controllo e soccorso della Polizia di Stato sulle piste del versante Etna Nord

Lun, 23/03/2026 - 22:37

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I poliziotti del nucleo sciatori della Questura di Catania, le cosiddette “volanti della neve”, hanno soccorso nei giorni scorsi 23 persone rimaste infortunate sulle piste di Piano Provenzana, intervenendo tempestivamente e scongiurando conseguenze più gravi.

Nella maggior parte dei casi si è trattato di cadute accidentali dovute a inesperienza o all’utilizzo improprio di slittini e altri mezzi di fortuna.
Accanto alle attività di soccorso, proseguono i controlli per verificare il rispetto delle regole sulle piste, a tutela della sicurezza di tutti.

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