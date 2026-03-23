Prosegue l’attività di prevenzione, controllo e soccorso della Polizia di Stato sulle piste del versante Etna Nord

I poliziotti del nucleo sciatori della Questura di Catania, le cosiddette “volanti della neve”, hanno soccorso nei giorni scorsi 23 persone rimaste infortunate sulle piste di Piano Provenzana, intervenendo tempestivamente e scongiurando conseguenze più gravi.
Nella maggior parte dei casi si è trattato di cadute accidentali dovute a inesperienza o all’utilizzo improprio di slittini e altri mezzi di fortuna.
Accanto alle attività di soccorso, proseguono i controlli per verificare il rispetto delle regole sulle piste, a tutela della sicurezza di tutti.